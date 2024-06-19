Поддержать
Новости

Северокорейцы выучили песни Шамана и Любэ ради приезда Путина

15:53 • 19.06.2024

На концерте в столице Северной Кореи в честь приезда Владимира Путина исполнили песню Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Запись выступления из Пхеньянского дома спорта публикует РИА «Новости».

Северокорейская певица спела песню «Встанем», в которой затрагивается традиционная для Шамана патриотическая военная тематика. Весь зал слушал песню стоя, включая самого Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Этот трек вышел за день до начала войны в Украине в 2022 году. Под официальным клипом на YouTube Шаман признается, что строки для песни ему «как будто бы кто-то продиктовал сверху».

На концерте в присутствии Путина и Ким Чен Ына исполнили и другие песни о войне на русском языке. Например, северокорейские артисты спели попурри из русских песен, в том числе «Священную войну», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и «Катюшу». Также прозвучали песни «Березы» и «От Волги до Енисея» группы Любэ, которая считается любимой группой Путина. В начале мероприятия прозвучали гимны России и КНДР.

Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею. Это его второй визит в КНДР. Первый раз он побывал в Пхеньяне в 2000 году, во время своего первого президентского срока. 

Россия вынужденно сближается с Северной Кореей на фоне изоляции от стран Запада. Во время переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает оказание помощи в случае нападения на Россию или Северную Корею.В ходе своего визита Путин уже успел нарушить резолюцию ООН, запрещающую экспорт предметов роскоши в Северную Корею. Российский президент подарил Ким Чен Ыну автомобиль отечественной марки Aurus, цена на который начинается от 46 миллионов рублей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€194 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →