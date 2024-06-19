Северокорейцы выучили песни Шамана и Любэ ради приезда Путина

На концерте в столице Северной Кореи в честь приезда Владимира Путина исполнили песню Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Запись выступления из Пхеньянского дома спорта публикует РИА «Новости».

Северокорейская певица спела песню «Встанем», в которой затрагивается традиционная для Шамана патриотическая военная тематика. Весь зал слушал песню стоя, включая самого Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Этот трек вышел за день до начала войны в Украине в 2022 году. Под официальным клипом на YouTube Шаман признается, что строки для песни ему «как будто бы кто-то продиктовал сверху».

На концерте в присутствии Путина и Ким Чен Ына исполнили и другие песни о войне на русском языке. Например, северокорейские артисты спели попурри из русских песен, в том числе «Священную войну», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и «Катюшу». Также прозвучали песни «Березы» и «От Волги до Енисея» группы Любэ, которая считается любимой группой Путина. В начале мероприятия прозвучали гимны России и КНДР.

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Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею. Это его второй визит в КНДР. Первый раз он побывал в Пхеньяне в 2000 году, во время своего первого президентского срока.

Россия вынужденно сближается с Северной Кореей на фоне изоляции от стран Запада. Во время переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает оказание помощи в случае нападения на Россию или Северную Корею.В ходе своего визита Путин уже успел нарушить резолюцию ООН, запрещающую экспорт предметов роскоши в Северную Корею. Российский президент подарил Ким Чен Ыну автомобиль отечественной марки Aurus, цена на который начинается от 46 миллионов рублей.

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