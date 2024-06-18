Поляки защищают свои границы от мигрантов-мусульман с помощью свиного навоза

Общепольский протест фермеров на своей странице в соцсети Х сообщил, что начинает разливать навоз на границе Польши и Беларуси для борьбы с нелегальными мигрантами из мусульманских стран.

«В соответствии с обещаниями, которые давали ранее активисты Общепольского протеста фермеров и Движения молодых фермеров, мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом»,— рассказал один из участников акции.

Фермеры считают, что такая мера позволит защитить границу, поскольку проходить по свиному навозу мусульманам не позволит их вера. Неназванный участник акции также заявил, что активисты солидарны с польскими силовиками. По его словам, фермеры хотят продемонстрировать польскому правительству, как можно эффективно защищать границы страны. При этом активист отметил, что действия фермеров не нарушают закон.

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На опубликованных Общепольским протестом фермеров кадрах видно, как фермеры разливают навоз, а над тракторами летает вертолет. Как утверждает РИА «Новости», это вертолет пограничной службы Польши.

Польские чиновники, в частности заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, неоднократно заявляли, что мигранты легко преодолевают границу между Беларусью и Польшей. В мае этого года стало известно, что Польша планирует укрепить заграждения на границе с Беларусью.

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Кроме того, польское Министерство обороны представило программу «Восточный щит» — «крупнейшую операцию по усилению восточного фланга НАТО с 1945 года». В рамках программы граничащие с Россией и Беларусью территории подготовят к минированию.

В июне этого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о возобновлении работы буферной зоны на границе с Беларусью, которую создали в 2021-2022 годах из-за миграционного кризиса.

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