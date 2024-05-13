Польша укрепит границу с Беларусью

Власти Польши намерены выделить около 370 миллионов долларов на модернизацию заграждения, построенного на границе с Беларусью. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил в интервью телеканалу TVN24, что стена, построенная в 2022 году на границе между Польшей и Беларусью, была лишь «временной мерой». По его словам, сегодня люди со стороны Беларуси способны легко преодолеть заграждение.

Как именно модернизируют стену, Томчик не уточнил. По его словам, над проектом будут работать инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. Их задача — сделать заграждение «непроходимым». Сейчас стена представляет собой заграждение высотой 5,5 метров и протяженностью 186 километров с колючей проволокой наверху.

Томчик считает, что власти Польши «борются с огромной угрозой со стороны Беларуси», поэтому страна не может себе позволить, чтобы «барьер, защищающий границы, был фикцией». Чиновник отметил, что «вторым элементом» модернизации могут стать бункеры и траншеи, однако подробностей он не сообщил.

Замминистра напомнил, что власти Польши действуют в рамках международного права. Он подчеркнул, что если пограничные службы поймают кого-то при попытке нелегально пересечь границу, его отправят обратно. «Так работает польское законодательство, и в этом нет ничего плохого», — добавил Томчик. Он также подчеркнул, что проблема мигрантов «не имеет военного подтекста».

Решение о модернизации стены было принято в феврале 2024 года. За полгода до этого жители Польши проголосовали против сноса заграждения.

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