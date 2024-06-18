Путин планирует построить не контролируемую Западом систему торговли с КНДР

Владимир Путин подписал распоряжение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что договор о сотрудничестве с КНДР может быть подписан во время двухдневной поездки Путина в Северную Корею, которая начинается 18 июня.

В распоряжении сказано, что российскому Министерству иностранных дел разрешено в ходе переговоров с КНДР вносить изменения, «не имеющие принципиального характера» в проект договора.

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Кроме того, как отмечает Reuters, перед началом своего визита в КНДР Путин написал статью для северокорейского издания Rodong Sinmun под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». В ней Путин заявил, что за последние 70 лет между двумя странами сложились «хорошие отношения и партнерство, основанные на равенстве, взаимном уважении и доверии».

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«Мы будем развивать альтернативные механизмы торговли и взаиморасчетов, неподконтрольные Западу, и совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И в то же время — мы будем строить архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — написал Путин в статье.

Путин также поблагодарил Северную Корею за поддержку войны в Украине и пообещал содействовать Пхеньяну в защите его интересов, несмотря на «давление, шантаж и военные угрозы со стороны США».

Ранее агентство Reuters отмечало, что Россия и КНДР с июля 2023 года обменялись рекордным количеством делегаций, что свидетельствует о сближении двух стран. По данным Reuters, только в этом году Россия и Северная Корея направили друг другу 18 парламентских и правительственных делегаций.

Кроме того, ранее стало известно, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты в войне с Украиной. Тогда эксперты ООН обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР. Также, по данным за 2023 год, Россия закупила в Северной Корее более миллиона артиллерийских снарядов.

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