Соглашение по безопасности между Украиной и США может закончиться со сроком Байдена

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, подписанное Джо Байденом и Владимиром Зеленским, может быть разорвано уже в начале будущего года. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Они пояснили, что соглашение было заключено между действующими администрациями двух стран и его не ратифицировал американский парламент. В связи с этим следующий американский президент сможет просто аннулировать документ.

Как пишет издание, с учетом текущих рейтингов вероятного противника Байдена на президентских выборах, бывшего президента Дональда Трампа, такое развитие событий не исключено. Ранее Трамп не раз высказывался против военной и финансовой поддержки Украины Соединенными Штатами.

При этом на недавно прошедшем в Ньюарке турнире по смешанным единоборствам UFC Дональд Трамп в разговоре c известным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым рассказал тому, что в целом у него с Путиным «очень хорошие» отношения, хотя он и бывал «жестким» с российским президентом. Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не раз утверждал, что, будучи у власти, прекратил бы войну в Украине за одни сутки, но ни разу не уточнял, каким образом.

В соглашении, заключенном Байденом и Зеленским, прописано, что США будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» путем поставок оружия и оборудования и помощи в обучении украинских военных.

Читать еще От ампутации до вакцины Ученые обещают конец рака. Рассказываем про поворотные моменты этой борьбы

По словам представителей администрации Байдена, цель подписания этого документа заключалась в том, чтобы обеспечить Украине американскую поддержку вне зависимости от того, кто конкретно будет возглавлять США. Представители Украины также называли это соглашение «юридически обязывающим», в отличие от соглашений по безопасности с другими странами, которые в Киеве считают «лишь политически обязывающими».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.