Страны G7 согласовали кредит для Украины на 50 миллиардов долларов 

Лидеры стран G7 договорились о выделении Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление канцелярии президента Франции. «У нас есть соглашение», — сказали там.

В свою очередь, Bloomberg пишет, что пока достигнута лишь принципиальная договоренность о выделении кредита, а детали соглашения еще предстоит утвердить. По данным агентства, лидеры стран «Большой семерки» займутся этим уже после окончания саммита G7, который пройдет на этой неделе в Италии.

С инициативой предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов ранее выступил Вашингтон. При этом одним из обязательных условий предоставления такого займа власти США называли продление блокировки российских зарубежных активов «до тех пор, пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине».

Предполагается, что Киев сможет получить эти деньги уже летом текущего года. При этом, как пишет Politico, некоторые европейские лидеры относились к этому предложению с определенным скепсисом, опасаясь, что предоставление такого займа ляжет финансовым бременем на страны Евросоюза, тогда как «пиар-победа» достанется США.

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После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года власти Евросоюза заблокировали российские активы в Европе, включая российские суверенные фонды на сумму около 204 миллиардов долларов, находящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее власти США и Европы уже не раз обсуждали возможность передачи Украине, как всех замороженных российских активов, так и ежегодной прибыли от них.

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