В России подорожают загранпаспорта

С 1 июля в России увеличится размер пошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем. На это обратил внимание телеграм-канал «Улететь». Пошлина составит 6000 тысяч рублей для взрослого человека и 3000 рублей для ребенка.

Сейчас оформление паспорта для взрослого стоит 5000 рублей, а для ребенка — 2500. Решение о повышении пошлин было принято в ноябре 2023 года.

Также с 1 июля вырастет стоимость приглашения на въезд в Россию иностранца: с 800 до 960 рублей. Повышается и размер платежа за каждого работающего в найме иностранца — с 10 до 12 тысяч рублей. Наконец, чтобы получить разрешение на работу в России, иностранцы должны будут оплатить пошлину в размере 4200 рублей вместо 3500, как это действует сейчас.

С 11 июня также вырос визовый сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы — на 12%. Теперь виза стоит 90 евро для взрослого и 45 евро для детей от шести до 12 лет.

Ранее в российском МИДе призвали проверять написание в паспортах букв «е» и «ё» перед вылетом за границу. Поводом стал случай, когда жительницу Москвы Алёну Толкачёву не выпустили из России, так как в ее загранпаспорте было написано Alena.

Читать еще От ампутации до вакцины Ученые обещают конец рака. Рассказываем про поворотные моменты этой борьбы

После этого Ассоциация туроператоров России выразила опасения, что такие случаи станут массовыми. В вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что с мая количество случаев, когда у россиян при прохождении границы изымали паспорта из-за ошибок в них, увеличилось.

В МИДе при этом заявили, что разные варианты транслитерации не являются ошибкой и не могут быть основанием для изъятия загранпаспорта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.