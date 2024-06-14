В России подорожают загранпаспорта

С 1 июля в России увеличится размер пошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем. На это обратил внимание телеграм-канал «Улететь». Пошлина составит 6000 тысяч рублей для взрослого человека и 3000 рублей для ребенка.
Сейчас оформление паспорта для взрослого стоит 5000 рублей, а для ребенка — 2500. Решение о повышении пошлин было принято в ноябре 2023 года.
Также с 1 июля вырастет стоимость приглашения на въезд в Россию иностранца: с 800 до 960 рублей. Повышается и размер платежа за каждого работающего в найме иностранца — с 10 до 12 тысяч рублей. Наконец, чтобы получить разрешение на работу в России, иностранцы должны будут оплатить пошлину в размере 4200 рублей вместо 3500, как это действует сейчас.
С 11 июня также вырос визовый сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы — на 12%. Теперь виза стоит 90 евро для взрослого и 45 евро для детей от шести до 12 лет.
Ранее в российском МИДе призвали проверять написание в паспортах букв «е» и «ё» перед вылетом за границу. Поводом стал случай, когда жительницу Москвы Алёну Толкачёву не выпустили из России, так как в ее загранпаспорте было написано Alena.
После этого Ассоциация туроператоров России выразила опасения, что такие случаи станут массовыми. В вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что с мая количество случаев, когда у россиян при прохождении границы изымали паспорта из-за ошибок в них, увеличилось.
В МИДе при этом заявили, что разные варианты транслитерации не являются ошибкой и не могут быть основанием для изъятия загранпаспорта.
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