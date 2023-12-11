Россияне, которым запрещен выезд, должны сдавать загранпаспорта

Россиян, которым запрещен выезд из страны, обязали сдавать загранпаспорта. С 11 декабря в России начал действовать единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов. Об этом пишет газета «Ведомости». Издание уточняет, что соответствующий закон был принят Госдумой 23 мая. 7 июня его одобрил Совфед, а спустя шесть дней документ подписал президент Владимир Путин.

Документ обязывает граждан, которым запрещен выезд из страны, сдавать свои загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Это касается в том числе тех, кому выезд запрещен в связи с призывом на военную службу и получением соответствующей повестки.

Согласно постановлению правительства, гражданин, право которого на выезд из России ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, должен в течение пяти рабочих дней со дня доведения решения об этом «явиться и передать паспорт на хранение до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта». Если гражданин этого не сделает, его загранпаспорт могут признать недействительным. Документ возвращается гражданину после истечения срока временного ограничения на выезд или истечения срока действия документа.

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