В 2022 году россияне вдвое чаще получали новые паспорта из-за «смены пола». На это повлияла война в Украине и мобилизация 

В 2022 году почти в два раза выросло число россиян, желающих получить новый паспорт из-за «смены пола». Об этом говорит статистика МВД, которую изучила «Медиазона». Правозащитники пояснили изданию, что одни меняют паспорт, чтобы не попасть в армию, другие — чтобы эмигрировать, а некоторые и вовсе опасаются, что трансгендерный переход в России запретят.

Москвичка Анита рассказала, что не планировала менять паспорт в прошлом году, но когда началась война, а затем мобилизация, она решила получить новые документы «не просто для того, чтобы быть в своем гендере, а для того, чтобы выжить».

«У меня даже был список дел, связанных с переходом, и я думала, что сначала начну гормональную терапию, дождусь изменений во внешности и только потом гордо получу женский паспорт», — говорит она, поясняя, что начала процесс смены документов в конце сентября, а новый паспорт получила в начале декабря.

Пока Анита не прошла курс гормонотерапии она боится, что полицейские могут не поверить, в то, что это ее настоящий паспорт.

«Я опасаюсь, что когда-нибудь расслаблюсь и какой-нибудь мент на улице считает меня как парня, спросит паспорт, и я не знаю, смогу ли ему объяснить, что это мой паспорт, а не сестры-близнеца», — отмечает девушка.

Еще одна девушка, которая представилась Лесей, хотела поменять паспорт после окончания вуза, но из-за мобилизации и пришедшей повестки в военкомат решила сделать это раньше.

«Страх проблем с учебой оказался меньше страха умереть или оказаться в тюрьме. Почему так? Потому что я точно не стала бы выполнять преступные приказы», — говорит девушка.

В конце ноября Леся должна была прийти в военкомат, чтобы сняться с учета. Там ей сказали, что она должна доказать, что является трансгендерной женщиной.

«Никаких таких документов я не должна предоставлять и уж тем более проходить комиссию вместе с мужчинами. Когда я пыталась что-то доказать, на меня только повышали голос и повторяли мантру: "На слово не поверим"», — вспоминает Леся.

По данным МВД, в 2020 году в связи с «изменением гендерного маркера» в России выдали 428 паспортов. В 2021 году — 554 документа, а за прошлый год было выдано уже 936 паспортов.

В основном документы меняют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом в шести регионах России за последние четыре года не выдали ни одного паспорта из-за «смены пола» — это Ненецкий автономный округ, Чукотка, Республика Алтай, а также три кавказские республики — Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Чечня.

В то же время многие трансмужчины после объявления мобилизации наоборот решили отложить получение новых документов. ЛГБТ-группа «Выход» зафиксировала как минимум два таких случая. В то же время представители ЛГБТ-сообщества опасаются, что в стране примут законы, которые запретят трансгендерный переход.

«Из-за войны и мобилизации время менять документы на мужские точно не лучшее. Примерно поэтому я не торопился и думал сделать это после того, как война закончится. Но время шло, война не заканчивалась, а государство начало все больше говорить о запрещающих разное законах», — говорит житель одного из сибирских регионов Виктор.

Источник: «Медиазона»

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