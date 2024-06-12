Massive Attack отменила концерт в Грузии из-за «атаки властей на права человека»

Британская группа Massive Attack отменила концерт, который должен был состояться 28 июля в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили под Батуми. Об этом говорится в соцсетях коллектива.

Музыканты заявили, что таким образом они выступили против «атаки грузинских властей на базовые права человека». По словам музыкантов, их выступление в Грузии «могло бы быть расценено как одобрение насильственных мер против мирных протестов и гражданского общества».

«Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппозиционеров, наряду с законами, порочащими гражданское общество и отрицающими права ЛГБТК, противоречат всему, за что мы выступаем», — говорится в заявлении Massive Attack.

Музыканты выразили надежду еще выступить в Грузии «в условиях свободы».

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В середине мая грузинский парламент в третьем чтении одобрил законопроект «об ограничении иностранного влияния», который называют копией российского закона об «иноагентах». Это произошло на фоне масштабных протестов, которые грузинские силовики разгоняли силой. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, однако парламентарии его преодолели.

Вскоре после принятия законопроекта некоторые страны Евросоюза призвали ввести визовые ограничения в отношении Грузии. А Соединенные Штаты ввели визовые запреты против депутатов грузинского парламента и чиновников, причастных к принятию документа. В начале июня представители правящей партии «Грузинская мечта» анонсировали пакет законопроектов «О семейных ценностях», которые предусматривают в том числе запрет «пропаганды ЛГБТ».

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