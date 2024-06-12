Акции «Газпрома» упали до минимальных значений за десятилетие

Цена акций компании «Газпром» опустилась до исторического минимума более, чем за десятилетие. Накануне на торгах на Мосбирже эти бумаги подешевели еще на 1,8% и достигли отметки 116,83 рубля за акцию. Таким образом акции компании потеряли в цене более 91% по сравнению с историческим максимумом в 15,85 доллара, достигнутым незадолго до войны. Об этом пишет газета The Moscow Times.

В результате, отмечает издание, «Газпром», входивший до войны в тройку самых дорогих компаний мира, откатился на 622 место по капитализации. В 2023 году добыча газа компанией сократилась на 13% или 53,9 миллиардов кубометров по сравнению с 2022 годом. А с довоенного 2021 года сокращение добычи составило 30% или 156 миллиардов кубометров. 2023 год стал худшим в истории компании — «Газпром» закончил его с чистым убытком в размере 629 миллиардов рублей.

Ранее западные СМИ со ссылкой на отчет, подготовленный для руководства «Газпрома», писали, что на восстановление до довоенных показателей компании потребуется не меньше десятилетия. При этом по прогнозу авторов отчета, к 2035 году экспорт газа в Европу составит лишь треть от объемов поставок, которые были до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Одним из новых факторов, обусловивших дальнейшее ухудшение финансовых показателей «Газпрома», аналитики называют зашедшие в тупик переговоры Москвы и Пекина о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2». Как сообщалось, китайская сторона потребовала продавать ей газ по ценам, близким к внутрироссийским, которые субсидируются федеральным правительством России. При этом Пекин был готов обязаться закупать лишь небольшую часть от максимальной пропускной мощности нового трубопровода, которая должна составить 50 миллиардов кубометров в год.

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