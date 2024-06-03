Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик из-за требований Китая

Переговоры между Москвой и Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик из-за условий Китая по ценам и объемам поставок. Так, китайские представители потребовали у «Газпрома» продавать газ по ценам, близким к внутрироссийским, и согласились покупать лишь небольшую часть от планируемой ежегодной мощности газопровода. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на три информированных источника.

Издание отмечает, что «Газпром» нуждается в новых рынках сбыта газа. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года экспорт российского газа резко упал, а компания закончила 2023 год с рекордным убытком в 629 миллиардов рублей.

При этом Китай уже покупает у России энергоносители по сниженным ценам. Согласно расчетам Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, Пекин платит Москве за газ в среднем 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), тогда как Мьянме он платит за тот же объем 10 долларов, а Узбекистану — 5. При этом в Европу до начала войны в Украине Россия экспортировала газ по цене около 10 долларов за миллион БТЕ.

Тем не менее Москве, вероятно, придется принять условия Пекина, из-за отсутствия у нее альтернативного сухопутного маршрута для экспорта газа, считает директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. «Китай считает, что время на его стороне. У него есть возможность ждать, чтобы выжать лучшие условия», — пояснил он.

Как отмечает FT, жесткая позиция Пекина в вопросе строительства «Силы Сибири-2» свидетельствует, что после начала вторжения в Украину Россия становится все более зависимой от экономической поддержки Китая.

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