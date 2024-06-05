Восстановление до довоенного состояния займет у «Газпрома» десять лет

Восстановление продаж газа до довоенных объемов займет у «Газпрома» не меньше десятилетия. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на данные отчета, подготовленного для руководства компании.

«Основными последствиями санкций для "Газпрома" и ТЭК является сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 2020 года не ранее 2035 года», — говорится в нем. При этом в том же документе содержится прогноз, согласно которому к 2035 году объем экспорта газа компанией в Европу составит в среднем 50–75 миллиардов кубических метров в год, то есть втрое меньше довоенного уровня.

151-страничный отчет, написанный по заказу руководства компании в конце прошлого года, является одним из самых откровенных признаний того, как западные санкции, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, нанесли ущерб «Газпрому» и российскому энергетическому сектору в целом, отмечает FT.

В документе говорится, что санкции лишили российскую энергетическую отрасль важнейших технологий, таких как турбины, необходимые для транспортировки газа по трубопроводам и запчастей, требующихся для их ремонта.

В нем также отмечается, что доля «Газпрома» в российском экспорте энергоносителей снизится, так как поставки газа по трубопроводам особенно сильно пострадали от западных санкций, в отличие от экспорта сжиженного природного газа. Авторы документа подчеркивают, что компании будет трудно вернуться к росту без значительной государственной поддержки в поиске новых рынков сбыта для своего газа.

Одним из таких рынков мог бы стать Китай, однако на прошлой неделе стало известно, что переговоры Москвы и Пекина о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик. Как выяснилось, китайская сторона потребовала продавать ей газ по ценам, близким к внутрироссийским, которые субсидируются федеральным правительством. При этом Пекин готов обязаться покупать лишь небольшую долю от пропускной мощности трубопровода, которая должна составить 50 миллиардов кубометров в год.

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