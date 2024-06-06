Украина хочет готовить больше пилотов для F-16

Украина недовольна темпами подготовки пилотов для боевых самолетов F-16, которые должны поставить ее западные союзники. Об этом пишет издание Politico.

По его данным, Киев неоднократно сообщал Вашингтону, что готов немедленно отправить для обучения пилотированию F-16 30 летчиков. Однако, по словам источников Politico, американская сторона оказалась готова обучить к сентябрю 2024 года только 12 украинских пилотов. Более того, возможности центров подготовки в Румынии и Дании также оказались недостаточными для обучения необходимого, с точки зрения Киева, количества пилотов.

Как пишет Politico, повысить темпы подготовки украинских летчиков американское министерство обороны просили и представители комитета по разведке Сената США. Однако, по данным издания, в ответ в Пентагоне сослались на необходимость соблюдения соглашений о подготовке пилотов F-16, которые США ранее заключили с другими странами.

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Как напоминает Politico, Киев просил своих западных союзников предоставить ему истребители F-16 для отражения российской агрессии практически с самого начала войны в феврале 2022 года. Однако, власти поддержавших Украину стран сначала долго не могли принять соответствующее решение, а затем из-за проблем с логистикой сильно сдвинулись сроки отправки самолетов.

Теперь же из-за недостаточного темпа подготовки пилотов Украина будет располагать необходимым для укомплектования эскадрильи F-16 количеством летчиков не раньше конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия планируют передать Украине более 60 истребителей F-16 американского производства до конца лета 2024 года. Как отмечает Politico, представители Киева утверждают, что западные истребители помогут ВСУ эффективнее противостоять российскому вторжению, однако многие западные союзники Украины сомневаются в том, что предоставленные Украине F-16 могут серьезно изменить ситуацию на фронте.

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