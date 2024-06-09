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Факты и мифы о сое

Сколько килограммов мы съедаем в год и почему ее сторонятся некоторые мужчины — в тесте «Холода»

09.06.2024

Соя — одно из самых древних культурных растений, которое люди едят уже более девяти тысяч лет. За последние 50 лет ее производство увеличилось почти в семь раз — до 350 миллионов тонн ежегодно: ее можно найти и в мясных продуктах. Несмотря на широкое распространение, вокруг сои и ее влияния на здоровье есть много мифов. Соя полезна или вредна? Пройдите тест «Холода» и проверьте, что вы знаете об этом популярном продукте.

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Начнем с простого. Хотя у многих соя ассоциируется с веганской диетой, соевые компоненты (белки, лецитин, масло, муку) часто добавляют в сосиски, колбасы, чипсы, соусы, сладости, выпечку и даже газированные напитки. Что вообще такое соя?
А сколько существует разновидностей соевых бобов?
В мире ежегодно производится около 350 миллионов тонн сои. При этом люди используют для еды только 23%. На что уходят остальные 77%?
Многие мужчины избегают соевых продуктов, несмотря на то, что соя — отличный источник белка. Из-за какого заблуждения?
Практически каждый житель ЕС потребляет определенное количество сои в год, даже не подозревая об этом. Как думаете, сколько килограммов?
Сейчас есть много альтернатив продуктам животного происхождения, но они не всегда полезны для организма. Почему?
Ну и последний вопрос! Как и любой продукт, иногда соя может вызвать негативные реакции организма. Какие?
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Автор
Диана Исаак
Фото на обложке
Kelly Sikkema / Unsplash
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