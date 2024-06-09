Факты и мифы о сое

Соя — одно из самых древних культурных растений, которое люди едят уже более девяти тысяч лет. За последние 50 лет ее производство увеличилось почти в семь раз — до 350 миллионов тонн ежегодно: ее можно найти и в мясных продуктах. Несмотря на широкое распространение, вокруг сои и ее влияния на здоровье есть много мифов. Соя полезна или вредна? Пройдите тест «Холода» и проверьте, что вы знаете об этом популярном продукте.

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