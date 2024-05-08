В Индии арестовали подозреваемых в вербовке местных жителей на войну в Украине

В Индии арестовали четверых человек по делу о торговле людьми, сообщает местное Центральное расследовательское агентство (CBI). Мужчин обвиняют в вербовке местных жителей для участия в войне в Украине на стороне России.

В пресс-релизе говорится, что ведомство разоблачило сеть по торговле людьми в начале марта. Ее члены находили молодых людей через соцсети и предлагали им выгодную работу в России. После этого обманутых юношей обучали и против воли отправляли на передовую в российско-украинской войне. Некоторые из них получили тяжелые ранения, говорится в сообщении.

Один из обвиняемых, Найджил Джоби Бесам, работал в России переводчиком по контракту. CBI называет его одним из ключевых членов сети по вербовке граждан Индии в российскую армию. Другой фигурант дела, Майкл Энтони, занимался оформлением виз и покупкой авиабилетов для обманутых молодых людей.

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По данным CBI, на войну в Украине были завербованы 35 граждан Индии. По меньшей мере двое из них погибли, рассказали их семьи. Посольство Индии в России подтвердило одну смерть.

Ранее сообщалось, что вербовщики были нацелены на молодых мужчин из бедных семей, преимущественно — жителей рыбацких деревень. Один из завербованных рассказал журналистам, что ему предлагали работу охранником в России. По приезде в страну у мужчин забирали паспорта и мобильные телефоны, а также заставляли подписывать некие документы на русском языке.

Осенью прошлого года аналогичную сеть по торговле людьми раскрыли на Кубе. Местные полицейские арестовали 17 человек, которые вербовали молодых кубинцев в российскую армию.

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