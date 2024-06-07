Власти пообещали синхронизировать школьную программу и ЕГЭ в 2025 году

Школьную программу полностью синхронизируют с материалами, которые попадаются школьникам во время сдачи ЕГЭ, в следующем году. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Если говорить об итоговой аттестации, то сейчас контрольно-измерительные материалы формируются на основании содержания ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта) и единых программ. В следующем году образовательные программы и материалы экзаменов будут полностью синхронизированы», — сказал он.

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Основная волна сдачи ЕГЭ проходит с 23 мая по 21 июня, ОГЭ — с 21 мая по 2 июля. Жалобы школьников на задания, которые им попались во время экзаменов, публиковала в том числе глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. На фоне подобных сообщений в Госдуме предложили заменить ЕГЭ на аттестацию в старой форме — государственные экзамены.

Кроме того, выпускники, сдававшие экзамены в Яльчикской средней общеобразовательной школе и воронежской школе №62, рассказали, что для прохождения металлоискателей их заставляли раздеваться до нижнего белья.

В этом году у выпускников впервые есть возможность пересдать экзамен по одному из предметов до того, как закончатся приемные кампании в вузах. Нововведение появилось после того, как его озвучил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. «(Нужно) дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач», — сказал он.

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