Путин: у выпускников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до поступления

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что у выпускников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемных кампаний в вузах. Трансляция послания ведется на платформе «Смотрим».

«(Нужно) дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что сам механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

Во время послания российский президент говорил и о капремонте в школах. По его словам, программу капремонта завершат к 2030 году. На программы капремонта школ и детских садов, по словам Путина, планируется выделить более 400 миллиардов рублей.

Досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной период сдачи власти назначили на 23 мая-1 июля, дополнительный — на 4-23 сентября.

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