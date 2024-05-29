Школьниц заставили снять белье перед сдачей ЕГЭ 

В школе №62 Воронежа выпускниц заставили раздеться на крыльце перед тем как пропустить их для сдачи ЕГЭ. Такому пристальному досмотру подвергли только девочек, сообщают «Вести Воронеж».

«Нас было около девяти девочек, мы разделись. Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете. Девчонки плакали, у меня была истерика. Раздевалась я прямо на улице, на крыльце школы. Мы все там раздевались. И мальчики там стояли», — рассказала одна из выпускниц.

По ее словам, сначала проверяющие попросили ее снять бижутерию и пройти через рамку металлодетектора, но она зазвенела. Девушка разулась и снова прошла через рамку, но результат был тот же. Тогда, как сообщает канал, проверяющие заявили, что звенят «косточки» в бюстгальтере. Другая выпускница рассказала, что одна из девочек «долго просила охранника вернуть ей бюстгальтер» после того, как прошла через рамку.

Еще одна ученица этой школы попросила помощи у классной руководительницы, которая в ответ заявила, что если девушка хочет сдать экзамен, то ей «придется снять лифчик».

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«И прошла с ним в руках, положила его на стол. У меня его отняли, проверяли, крутили своими руками, как бы нижнее белье трогать — это негигиенично. И вообще, какое они имели право раздевать нас! Понятно, что никто открыто не говорил, снимай лифчик и все такое, но это, блин, понятно было», — рассказала выпускница каналу Shot.

При этом, как утверждается, мальчиков не заставляли снимать нижнее белье, но попросили снять ремни.

По данным Baza, ​​одну школьницу проверяющий мужчина не пропустил на экзамен даже после того, как она показала ему нижнее белье. Телеграм-канал опубликовал видео этого момента. На кадрах девушка в голубой толстовке проходит через рамку, но ее не пускает охранник, затем она поднимает толстовку, показывая мужчине бюстгальтер.

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«Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На их основе будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена», — заявили 28 мая в правительстве Воронежской области. Утром 29 мая стало известно, что сотрудники регионального Министерства образования не нашли подтверждений жалобам школьниц на нарушение этики в работе охранников.

Родители выпускниц, которых подвергли тщательному досмотру, написали жалобы в Минобразования.

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