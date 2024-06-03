В еще одной школе выпускников раздели до белья на ЕГЭ

В Яльчикской средней общеобразовательной школе учеников, которые пришли сдавать ЕГЭ по русскому языку 28 мая, раздели до нижнего белья. Об этом со ссылкой на родителей выпускников сообщает телеграм-канал «Чувашия без цензуры». В местной прокуратуре отчитались о проведении проверки.

По информации «Чувашии без цензуры», трое родителей написали заявления в прокуратуру. Они указали, что некий сотрудник Рособрнадзора, присутствующий в школе, заставлял подростков снимать ремни и задирать рубашки, чтобы те не могли пронести на экзамен запрещенные предметы. Телеграм-канал Shot со ссылкой на родителей выпускников пишет, что детей заставляли раздеваться до нижнего белья. Кроме того, школьникам якобы не разрешали находиться в туалете больше 30 секунд во время экзамена, сообщают оба телеграм-канала.

«Чувашия без цензуры» утверждает, что ответственность за это несет глава отдела профилактической работы и информационного сопровождения контрольной деятельности в управлении по контролю в сфере образования Минобразования Чувашии Вере Савчук.

В прокуратуре Чувашии сообщили, что ее сотрудники изучают записи с камер наблюдения и опрашивают сотрудников школы. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров также отчитался о проведении проверки.

«Из средств массовой информации стало известно о возможном нарушении при проведении государственной итоговой аттестации в одном из муниципальных округов Чувашской Республики. Поэтому сегодня назначено служебное разбирательство по данным фактам для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти факты», — сказал он.

Ранее стало известно, что школьниц подвергли пристальному досмотру в школе №62 в Воронеже. Некоторые из них рассказали, что их заставили снять нижнее белье. После этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц не заставляли раздеваться. А один из сотрудников пункта приема ЕГЭ заявил, что школьницы сами поднимали одежду, проходя через рамки.

2 июня директор воронежской школы №11, выпускницы которой заявили о пристальном досмотре, уволилась.

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