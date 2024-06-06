Россия проведет военные учения в Карибском бассейне

Российские военные корабли должны прибыть в Карибский бассейн для проведения учений в ближайшие недели. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников в администрации президента США.

Неназванные источники издания утверждают, что учения «определенно» являются частью более широкого российского ответа на поддержку Украины со стороны США. В то же время, по их словам, учения — это попытка Путина показать, что его военно-морской флот все еще способен к применению военной силы в глобальном масштабе после потери нескольких кораблей в результате украинских ударов.

Как отмечает Associated Press, предположительно российские корабли должны зайти в порты Кубы и Венесуэлы. По данным издания, Россия не уведомила США о предстоящих учениях, но передвижение кораблей отслеживается американскими военно-морскими силами.

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Анонимные источники издания утверждают, что, по их расчетам, российские корабли останутся в регионе до конца лета. По их словам, проведение учений не вызывает опасений в правительстве США и не воспринимается как прямая угроза, поскольку Россия регулярно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Как отмечает Reuters, американские чиновники поставили в известность Конгресс США о предстоящих российских учениях. Издание также сообщает, что за летними учениями могут последовать более глобальные учения осенью.

6 мая Минобороны России объявило об учениях с отработкой применения тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связал учения с заявлениями европейских и американских политиков о готовности отправить войска в Украину. Позже к ядерным учениям присоединилась Беларусь.

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