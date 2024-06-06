Прокатные удостоверения в России будут выдавать только фильмам с соблюдением «традиционных ценностей»

Министерство культуры России совместно с комитетом Госдумы по культуре, Советом Федерации и администрацией президента готовит поправки в законодательство, касающиеся выдачи прокатных удостоверений фильмам. Документ предполагает, что при выдаче таких удостоверений регулятор будет учитывать соответствие содержания фильма российским «традиционным ценностям». Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко.

Он пожаловался, что сегодня многие кинематографисты просят у Минкультуры выдать прокатное удостоверение картинам, в которых есть моменты, «которые этически нельзя показывать». Примером такой ленты он назвал фильм о скопинском маньяке, который сняли «известные кинематографисты».

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Давиденко пояснил, что поправки в законодательство нужно внести для того, чтобы подобных фильмов не снимали вовсе. «В данном случае, вот чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше, чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений», — сказал он, выступая на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Давиденко подчеркнул, что сегодня ошибка в трансляции тех или иных посылов «очень дорогого стоит», снова приведя в пример фильм про скопинского манька. «Есть вот та самая граница, которую нельзя переходить. Есть нездоровый человек, который совершил преступление. Он отсидел 17 лет. Но это не значит, что про него нужно снимать сериал», — заявил он. При этом Давиденко подчеркнул, что «очень важно, чтобы не было таких героев, чтобы не было популяризации криминала, преступлений».

«Все-таки для меня лично, для нашего государства, я думаю, что все сидящие в этом зале со мной согласятся, настоящий герой — это военный человек», — резюмировал он.

В ноябре 2023 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева, а за месяц до этого отказало в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Александра Сокурова «Сказка».

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