Прокатное удостоверение фильма «Айта» отозвали из-за негативной реакции в соцсетях — министр культуры

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева из-за негативной реакции зрителей в социальных сетях после его онлайн-релиза, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме, передает РИА Новости. Она утверждает, что появились многочисленные обращения граждан, выражающих неоднозначное отношение к фильму из-за его межнациональной тематики и вызванной спорами о теме межнациональной розни. Реакция в социальных сетях, по ее словам, была резко негативной.

Министр также уточнила, что Роскомнадзор приостановил онлайн-прокат фильма, и в ответ на обострившуюся ситуацию, Минкультуры приняло решение отозвать прокатное удостоверение. Ольга Любимова добавила, что ведомство провело встречу с режиссером и выразило намерение совместно работать над более тактичным подходом к подобным темам в будущем.

«Айта» — это 13-й фильм Степана Бурнашева. Он был отмечен двумя призами на российском фестивале авторского кино «Зимний» — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.