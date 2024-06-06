На российских пропагандистов пожаловались в суд в Гааге

Международная федерация прав человека (FIDH) отправила в Международный уголовный суд (МУС) обращение, в котором попросила начать расследования преступлений шести российских пропагандистов и госслужащих.

В совершении преступлений правозащитники обвинили телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, автора «Комсомольской правды» Сергея Мардана, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, а также зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Отдельно федерация просит проверить деятельность Алексея Громова, первого заместителя руководителя администрации президента, который, как говорится в обращении, несет ответственность за пропаганду в российских СМИ.

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В своем обращении правозащитники сравнивают российскую пропаганду с кампаниями против «евреев во время Холокоста, тутси во время геноцида в Руанде, хорватов или боснийских мусульман во время войн в бывшей Югославии».

В федерации утверждают, что предполагаемые преступники использовали методы пропаганды, чтобы «”отравить” умы россиян ненавистью, недоверием и страхом перед теми мирными украинцами, которые поддерживают самостоятельный политический путь Украины».

Как отмечают «Важные истории», после получения обращения прокуратура МУС во главе с Каримом Ханом должна начать расследование.

«Если [прокурор] придет к тем же выводам, что и мы, далее он запрашивает международные ордеры на арест. Если эти ордеры будут выданы, тогда людям, в отношении которых мы подали обращение, будет заказан въезд в страны, ратифицировавшие Римский статут, иначе они тут же будут арестованы. К сожалению, заочно судить их невозможно», — рассказала Наталья Морозова из Международной федерации прав человека.

Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по делу о незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины, а также генералов Сергея Кобылаша и Виктора Соколова. Их подозревают в нанесении ударов по энергетическим объектам Украины.

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