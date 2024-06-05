США готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов в обмен на бессрочную блокировку российских активов в Европе

Власти США готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, если Евросоюз продлит блокировку российских активов на неопределенный срок. Об этом пишет газета Financial Times. По данным издания, министры финансов ЕС обсудят предложение Вашингтона на встрече 5 июня.

Точные условия кредита, такие как срок погашения, процентная ставка и схема предоставления пока не определены. Предполагается, что погашаться кредит будет за счет ежегодной прибыли, получаемой от замороженных властями Евросоюза российских активов. Ключевым условием Вашингтона является продление блокировки «до тех пор, пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине».

На данный момент санкции в отношении российских активов продлеваются каждые шесть месяцев. Введение бессрочной блокировки потребует консолидированного решения властей стран-членов ЕС, включая Венгрию, премьер-министр которой Виктор Орбан уже не раз воспользовался своим правом вето, когда речь шла о новых мерах по финансовой помощи Украине, отмечает FT.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года власти Евросоюза заблокировали российские активы в Европе, включая российские суверенные фонды на сумму около 204 миллиардов долларов, находящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее власти США и Европы уже не раз обсуждали возможность передачи Украине, как всех замороженных российских активов, так и ежегодной прибыли от них.

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