ЕС отдаст Украине три миллиарда российских евро

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о передаче Украине большей части прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, таким образом только в текущем году Украина может получить три миллиарда евро, причем первый из них — уже к июлю.

Теперь властям ЕС нужно решить, как будет распределена эта дополнительная помощь Украине. Ранее предлагалось 90% потратить на закупку вооружений для Киева, а оставшиеся 10% направить на реконструкцию разрушенной в ходе боевых действий украинской инфраструктуры.

Решение о передаче Украине прибыли от замороженных российских активов связано с юридическими рисками, отмечает The Guardian. Если Россия успешно оспорит его в суде после окончания войны, то Евросоюзу придется возвращать ей эти деньги.

После начала российского вторжения в Украину европейские власти заморозили находящиеся там российские активы на общую сумму около 190 миллиардов евро. Ранее звучали предложения о конфискации этих активов в пользу Украины, однако европейские лидеры предпочли этого пока не делать, направив Украине лишь накопившиеся проценты и прибыль.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все возможные судебные механизмы и будет выбирать другие методы для ответных действий, в случае использования российских активов для помощи Киеву.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал намерение ЕС и призвал направить прибыль от замороженных российских активов на усиление украинской ПВО для защиты городов от бомбардировок.

«Агрессор должен заплатить самую высокую цену за войну – это соответствует как букве, так и духу закона», — заявил он в видеообращении к европейским лидерам.

Как пишет The Guardian, участники саммита также поддержали стремление Украины и Молдовы стать членами Евросоюза и решили обратиться к Еврокомиссии с просьбой «в кратчайшие сроки определить рамки переговоров о вступлении». Кроме того, лидеры ЕС обсудили возможность повышения пошлин на импорт российского зерна, а также украинского зерна, которое поставляется с оккупированных Россией территорий Украины.

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