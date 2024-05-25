Венгрия заблокировала передачу Украине доходов от замороженных российских активов

Венгрия задерживает принятие закона, который позволил бы Евросоюзу отправить военную помощь в Украину за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

В случае принятия закона Евросоюз смог бы ежегодно отправлять в Украину военную помощь на сумму около двух миллиардов евро. Как отмечает Financial Times, решение должно быть принято единогласно, однако представители Венгрии проголосовали против.

«На данный момент (Венгрия — Прим. «Холода») блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины», — рассказал изданию один из анонимных источников. Он также отметил, что предположительно Венгрия продолжит придерживаться этой политики как минимум до выборов в Европарламент, которые должны пройти в июне этого года.

Другой источник Financial Times утверждает, что европейские чиновники предложили Венгрии заключить сделку, согласно которой венгерская доля в заблокированных активах не будет использоваться для закупки оружия на нужды Украины. По данным источников издания, это убедило Будапешт не накладывать вето на законопроект.

Financial Times отмечает, что Венгрия не выступила радикально против передачи доходов от российских активов, а опасения правительства вызывает автоматическая система платежей. Как пишет издание, дипломаты надеются прийти к соглашению до июля — на это время запланировано первое изъятие российских активов.

Всего в депозитарии в Бельгии хранится около 190 миллиардов евро российских активов, замороженных после начала войны в Украине.

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