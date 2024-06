В амазонском племени возмутились из-за новостей об их «зависимости» от порно

В начале июня газета The New York Times опубликовала репортаж о живущем в джунглях Амазонки племени марубо, которому осенью 2023 года провели высокоскоростной интернет Starlink. В статье, в частности, говорилось, что старейшины племени жаловались на подростков, которые смотрят порнографию. После этого многие мировые СМИ опубликовали новости о том, что люди племени стали «зависимыми» от порно. The New York Times 11 июня выпустил опровержение этих новостей.

В качестве примера газета привела два неверных заголовка. Издание TMZ озаглавило статью так: «интернет Starlink привел племя к порнозависимости», а таблоид New York Post написал, что марубо «подсели на порно».

«Жители Марубо не зависимы от порнографии. В лесу не было ни намека на это», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что членов племени марубо эти новости сбили с толку и привели в ярость.

«Эти утверждения необоснованны, не соответствуют действительности и отражают предвзятое идеологическое течение, не уважающее нашу автономию и идентичность», — заявил газете один из лидеров племени Энок Марубо, благодаря которому в деревнях появился интернет. По его словам, в репортаже The New York Times были преувеличены негативные стороны интернета, «что привело к распространению искаженной и разрушительной картины».

Юрист и борец за права коренных народов Элиесио Марубо рассказал газете, что после многочисленных публикаций о его племени многие в сети начали высмеивать марубо.

«Интернет дает много преимуществ, но он также приносит и много проблем», — подчеркнул он.

В первом репортаже газете The New York Times сообщила, что некоторые несовершеннолетние члены марубо получили доступ к порнографии, а один из лидеров племени рассказал, что были случаи агрессивного сексуального поведения со стороны молодых людей. «Холод» пересказывал этот текст ранее.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.