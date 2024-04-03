Зеленский заявил о готовящейся мобилизации 300 тысяч россиян

В России собираются мобилизовать 300 тысяч человек к 1 июня. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — сказал он.

Журналисты также спросили у Зеленского, сколько человек в этому году будет призвано в украинскую армию. На это он четко не ответил. «Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно», — сказал Зеленский.

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Ранее о том, что в России планируют мобилизовать 300 тысяч военнослужащих, со ссылкой на источники в администрации президента, Минобороны и региональных правительствах писала «Верстка». Издание сообщало, что власти сконцентрируют внимание на резервистах — мужчинах, пребывающих в запасе, но заключивших контракт с Минобороны о включении в мобилизационный людской резерв.

Также призвать на фронт могут россиян, которые не заключали контракты с ведомством и находятся в запасе. Кроме того, отправить на войну могут и солдат срочной службы, у которых приближается демобилизация, отмечала «Верстка». Вскоре после этой публикации спикер Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что армия РФ создает группировку из 100 тысяч солдат, которую могут использовать для летнего наступления.

В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность военнослужащих на 170 тысяч человек — до 2,2 миллионов. При этом власти опровергают сообщения о возможной новой мобилизации. В конце марта глава Минобороны Сергей Шойгу назвал информацию об этом «полной глупостью».

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