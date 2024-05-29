Сотрудник воронежского пункта приема ЕГЭ рассказал о шоке из-за поднимающих одежду выпускниц 

Стоявший на рамке металлодетектора сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 Дмитрий Скляр рассказал, что был шокирован поведением выпускниц, которые «на эмоциях поднимали одежду». Ранее несколько учениц заявили, что их заставили раздеться на крыльце школы перед тем как пропустить в класс, где проходил экзамен по русскому языку.

«Моя функция простая: стоять и “слушать рамки”. А в случае сигнала — просить вернуться, чтобы выложить предметы, которые могут его давать. Так и действовал, у меня нет задачи делать что-то еще. В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было», — сказал Скляр, который также работает в этой школе учителем физкультуры. Его комментарий опубликовал телеграм-канал управления образования и молодежной политики Воронежа.

По словам Скляра, во время прохода выпускников на экзамен 28 мая рядом с ним стояли члены государственной аттестационной комиссии, общественные наблюдатели, силовики, а также педагоги и директор школы. Он также отметил, что «незаслуженно получил очень много негатива».

Накануне несколько школьниц рассказали, что при проходе в класс, где должен был проходить ЕГЭ, их подвергли тщательному досмотру.

«Нас было около девяти девочек, мы разделись. Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете. Девчонки плакали, у меня была истерика. Раздевалась я прямо на улице, на крыльце школы», — рассказала одна из выпускниц каналу «Вести Воронеж».

Как сообщали несколько телеграм-каналов и СМИ, проблемы на входе у выпускниц возникли из-за «косточек» в бюстгальтерах, которые «звенят» при проходе через металлорамку. Одна из школьниц рассказала Shot, что снять белье ей посоветовала классная руководительница.

«Мы начали проходить через металлоискатель. Мне сказали, чтобы я сняла бижутерию, ремень, обувь, но он все равно пищал. В итоге сказали, что пищит в области груди — возможно, косточки от бюстгальтера. Я говорю: "Вы мне предлагаете сейчас снять бюстгальтер или что?" Они молчат. Я говорю: "Ну что мне делать, вы меня не пропустите?" Они говорят: "Пока будет срабатывать металлоискатель, мы вас не пропустим"», — объяснила ситуацию девушка.

Уполномоченная по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова сообщила, что к ней никто не обращался после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ.

«После случившегося в школе № 62 жалоб на процедуру проведения экзамена ни от родителей, ни от школьников к уполномоченному по правам ребенка не поступало», — написала она в соцсети «ВКонтакте», добавив, что Следственный комитет и прокуратура региона начали свои проверки.

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