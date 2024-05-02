Курский губернатор запретил мигрантам работать в такси из-за опроса в телеграме

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление, которым запретил мигрантам работать таксистами на территории региона.

«Перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%», — объяснил чиновник свое решение.

На прошлой неделе Старовойт в своем телеграм-канале написал, что в Курской области «не так много» мигрантов и поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли вводить для них ограничения. Он напомнил, что во многих российских регионах гражданам других стран запретили заниматься некоторыми видами деятельности «в качестве профилактической меры безопасности».

Старовойт уверен, что подавляющее число участников опроса — это жители Курска и области. По его словам, ограничения для мигрантов будут приняты и в других сферах деятельности, в которых «могут возникнуть проблемы». Вопрос дальнейших ограничений власти региона обсудят 3 мая.

В свою очередь, первый заместитель губернатора Алексей Смирнов предложил мигрантам для продолжения работы получить российское гражданство.

«Ничто не мешает в установленном законом порядке получить гражданство и такую работу продолжить», — сказал Смирнов, напомнив, что получение российского паспорта накладывает и некоторые обязательства.

Согласно российскому законодательству, иностранец, который получил гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на учет в военкомат. Без военного билета мужчины не могут легально работать на территории страны.

На данный момент власти более десяти российских регионов запретили мигрантам работать водителями такси. В частности, такие ограничения действуют в Тульской, Калужской, Новосибирской и Челябинской областях, а также на Камчатке, в Якутии и аннексированном Крыму.

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