После скандала с досмотром выпускниц министр призвала запретить критику ЕГЭ 

Министр образования Воронежского области Наталья Салогубова призвала не критиковать систему проведения Единого государственного экзамена. Это заявление прозвучало на фоне скандальной истории с досмотром выпускниц.

«Критика Единого государственного экзамена в период проведения Единого государственного экзамена должна находиться сейчас в некотором табу», — заявила Салогубова.

По ее словам, 31 мая во время сдачи ЕГЭ по математике в воронежской школе №62, где ранее произошел инцидент с ученицами, присутствовало много журналистов, из-за чего сотрудники и дети испытывали «эмоциональное напряжение» и дискомфорт.

«Находиться под камерами, когда идет очень важное, по минутам расписанное действие, поверьте, очень тяжело», — подчеркнула министр, добавив, что все задействованные в проведении ЕГЭ специалисты прошли дополнительный инструктаж.

Глава управления информации администрации Воронежа Никита Чеботарев в своем телеграм-канале написал, что перед началом экзамена были проверены рамки и «скорректирована расстановка на входе». Он также отчитался, что все ученики смогли попасть на экзамен.

На этой неделе несколько выпускниц заявили, что их заставили снять нижнее белье для того, чтобы пройти рамку металлодетектора. «Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете», — рассказала одна из них. Тогда сообщалось, что «звенели» якобы «косточки» от бюстгальтеров.

Позже сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр, который в тот день стоял рамке металлодетектора, рассказал о шоке из-за эмоциональных действий учениц, которые «поднимали одежду». Телеграм-канал Baza опубликовал видео этого момента. В посте утверждалось, что девушку тогда не пустили на экзамен.

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