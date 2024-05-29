Пригожину поставили памятник

Памятник и скульптуру в полный рост установили на могиле Евгения Пригожина. Об этом рассказало издание 47news.

Источник: 47news

Монумент весом около двух с половиной тонн появился на могиле Пригожина вечером 28 мая. Журналисты также опубликовали снимки памятника — на нем нет фотографии Пригожина, но при этом установлена эмблема ЧВК «Вагнер», табличка с именем, фамилией и датой смерти.

«Судя по реакции рабочих, занятых в этом деле, для реализации плана пришлось на месте детально изучить характеристики самой могилы», — добавили журналисты.

Источник: 47news

Утром 29 мая перед монументом также поставили скульптуру Евгения Пригожина в полный рост. На фотографиях 47news видно, что на левой стороне куртки прикреплены три звезды — при жизни Пригожин получил звания Героя России, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Официальное открытие скульптуры и монумента должно пройти 1 июня, в день рождения Пригожина.

Самолет, на котором летел Пригожин и командный состав ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. Всего на борту было 10 человек. 29 августа Пригожина похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Его похороны держались в секрете, прощание прошло в закрытом формате.

Аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что с большой долей вероятности приказ сбить бизнес-джет, на котором летел Пригожин, отдал лично Владимир Путин.

В свою очередь Путин заявил, что в телах погибших вагнеровцев нашли осколки гранат, а в офисе Пригожина — пять килограммов кокаина. По мнению Путина, было необходимо провести экспертизу на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших, однако ее так и не провели.

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