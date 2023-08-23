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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

20:01 • 23.08.2023

В Тверской области разбился частный бизнес-джет, на борту которого мог находиться глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. 

РИА «Новости» добавляют, что всего на борту находились десять человек. Они, по предварительным данным МЧС, погибли. 

В Росавиации агентству подтвердили, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Там также добавили, что началось расследование катастрофы. 

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