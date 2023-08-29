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Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

17:26 • 29.08.2023

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила его пресс-служба.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении. 

Издание Msk1.ru отмечает, что похороны состоялись около 16 часов дня по московскму времени, и что заранее о времени и месте погребения не сообщалось по желанию родственников.

Ранее 29 августа на Северном кладбище состоялись похороны топ-менеджера структур Пригожина — Валерия Чекалова. Где и когда похоронят командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, по-прежнему неизвестно.

Погребение Пригожина и его соратников держалось в секрете. В Кремле говорили, что ничего не знают о предстоящих похоронах. 29 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет посещать похороны Пригожина.

Бизнес-джет, на борту которого находился командный состав ЧВК Вагнера, разбился под Тверью 23 августа.

Обновлено в 17:40. Добавлена информация о похоронах Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова.

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