Депутат предложил отправлять бездомных собак на фронт

Депутат городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин во время обсуждения возможности усыпления бездомных животных или пристройки их в приют предложил отправлять собак на фронт в Украину.

«Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там», — спросил Зиганшин на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности.

Депутату ответил директор свердловского департамента ветеринарии Евгений Трушкин: «Там своих собак достаточно. Брошенных и тех, которые в СВО участвуют».

Ранее в России в отношении бездомных животных действовала система: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Однако в середине июля прошлого года Госдума приняла закон, который наделил субъекты правом самостоятельно принимать решения по поводу мер борьбы с животными.

В результате некоторые регионы приняли решение умерщвлять бесхозных собак, если в течение определенного времени нахождения в приюте у них не появится хозяин. Например, депутаты Бурятии предложили убивать бродячих собак через 30 дней после их попадания в приюты. Для собак, у которых есть владельцы, срок содержания предлагали увеличить до 60 дней.

Позже Верховный суд Бурятии приостановил действие регионального закона об убийстве бездомных животных до тех пор пока соответствующее решение не примет Конституционный суд.

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