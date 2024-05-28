Под прикрытием детей

Российская власть — главный дезинформатор Европы. Ей принадлежат сотни тематических каналов и пабликов, которые распространяют недостоверную информацию, чтобы повлиять на общественное мнение в ЕС. Особое внимание российских пропагандистов нацелено на Германию. Именно здесь России помогают организации, которые, прикрываясь защитой детей, ведут общественные кампании по запрету поставок оружия Украине. Они проводят фотовыставки, дают интервью ультраправым журналистам, выступают за закрытие баз НАТО и, возможно, связаны с ГРУ. «Холод» рассказывает, что про них известно.

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Организация Alternative Kinder Zukunft («Альтернативное будущее детей», AKiZ) с лета 2022 года устраивает фотовыставки под названием «Дети войны». На стендах организаторы показывают фото детей, погибших или пострадавших во время войны в Донецкой и Луганской областях Украины. Часть стенда посвящена «Аллее ангелов» — мемориальному комплексу в Донецке. Организаторы и зрители мероприятия заявляют, что выступают «за мир, против поставок оружия и за дипломатию». Выставка фотографий с призывом «остановить войну» проходит в разных городах Германии, также ее привозили во Францию и Бельгию.

«Проект посвящен страданиям детей в зонах боевых действий. Его цель — повысить осведомленность общества и привлечь внимание людей к этой проблеме. Показать, что военные действия и участие в войне, особенно посредством поставок оружия, приводят к жертвам среди самых незащищенных. Часто люди этого не осознают. Проект “Дети войны” рассказывает о реальных жертвах, которые представлены на больших плакатах с фотографиями, именами и датами. Это не какие-то “сопутствующие потери” где-то далеко, а настоящие, маленькие, невинные люди. Таким образом, люди должны задуматься о своем отношении к участию Германии в войнах по всему миру», — говорится в описании на сайте фотопроекта.

Одна из основательниц AKiZ и организатор фотовыставок — Оксана Вальтер, живущая в Германии уроженка Казахстана. Она — регулярный гость российских пропагандистских телеканалов, в комментариях которым регулярно обвиняет в гибели детей в Украине «военную агрессию киевского режима» и западные поставки оружия. Невзирая на воспроизведение популярных тезисов российской пропаганды, связь с Россией она всячески отрицает. По ее словам, AKiZ не поддерживает какую-либо из сторон конфликта.

«Более 500 человек увидели проект “Аллея ангелов”. Люди плакали. У нас даже есть кадры, где мужчина-немец подошел и спросил, что за фотографии. Мы ему объяснили, показали ему то, что нам нельзя выставлять в общем доступе, объяснили ему, что это, где это, почему это началось именно с 2014 года. Человек пошел, встал на колени перед этими баннерами и минуты две стоял и плакал», — рассказывала Вальтер в интервью телеканалу RT.

По ее словам, Alternative Kinder Zukunft протестует против вооружения «любых военных конфликтов» и выступает за «будущее без НАТО, без этого циничного влияния, от которого страдают их дети». Она обвиняет Европу в поставках оружия и в том, что оно «попадает в руки детей».

Выставка AKiZ в Берлине, 25 февраля 2023 года. Фото: kinderdeskrieges / Telegram

Помимо RT, у Вальтер брали интервью сотрудники ультраправого австрийского канала AUF1. Его основатель и главный редактор — Стефан Магнет, в 2000-е годы входивший в состав правоэкстремистской группировки «Bund Freier Jugend» («Ассоциация свободной молодежи»). Он же является основателем правого издания Wochenblick, которое распространяло дезинформацию о COVID-19 и вакцинации. Ни одно крупное немецкое издание с Вальтер не общалось.

Проект Alternative Kinder Zukunft также известен под названиями Krieg&kinder («Война и дети») и «Детям нужен МИР». Авторы телеграм-канала Krieg&kinder («Дети войны»), который ведется на немецком языке, освещают фотовыставки AKiZ, обвиняют Украину в геноциде и рассказывают истории детей, которые погибли в зоне военных действий с 2014 года.

«В Украине идет война с 2014 года. Сама Украина до февраля 2022 года называла это “Антитеррористической операцией” (АТО), а не войной. Эта АТО была не чем иным, как гражданской войной — украинская армия против собственных регионов. Например, если бы ФРГ с бундесвером начнет воевать против отдельных федеральных земель. За эти почти девять лет киевское правительство делало то же, что Израиль сейчас делает в секторе Газа», — говорится в одном из постов.

Один из организаторов проекта Krieg&kinder, Марк Бриль из Дортмунда, с 2019 года регулярно посещает аннексированный Крым. В Германии он участвует в акциях против поставок оружия в Украину и «за мир с Россией». Вальтер и Бриль не ответили на вопросы «Холода».

«Стоп Рамштайн»

В июне 2023 года Alternative Kinder Zukunft провела фотовыставку рядом с авиабазой Рамштайн, на которой с апреля 2022 года встречаются представители НАТО и Украины, решая вопросы о поставках вооружений. AKiZ стараются создать видимость широкого протеста, для чего в том числе пиарят кампанию Stopp Air Base Ramstein, участники которой проводят демонстрации «За МИР без НАТО».

С 2023 года организаторы акции ежегодно проводят «Лагерь мира» в поддержку закрытия авиабазы и собирают на него деньги. Причинами для закрытия базы Рамштайн активисты называют присутствие на территории авиабазы американского подразделения БПЛА, которые атакуют страны по всему миру, например в Африке, а также «угрозу НАТО против России». Еще одна причина — экологический ущерб от авиации НАТО.

«Вооруженные силы США — это крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды. Армия США использует больше топлива и производит больше парниковых выбросов, чем большинство стран среднего размера. Токсины от авиатоплива и обслуживающих материалов (противопожарных пен) загрязняют почву и грунтовые воды. Допустимые нормы загрязнений иногда превышаются в тысячу раз», — говорится на сайте проекта.

Аналогичная риторика в отношении авиабазы Рамштайн регулярно появляется и в канале Krieg&kinder. Для важности пророссийские активисты проводят экспертные мероприятия, приглашая в качестве гостей пророссийских спикеров. Например, режиссер Вильгельм-Домке Шульц, снявший документальный фильм про пожар в одесском Доме профсоюзов и обвиняющий Украину в «фашизме», а ФРГ — в их поддержке. Еще один участник акции в поддержку закрытия базы Рамштайн — рэпер Килец Мор, сторонник теорий заговора, отрицающий изменение климата.

Связь с ГРУ

Источники в западных спецслужбах полагают, что AKiZ может быть одной из организаций, на которую нацелена работа психологического подразделения ГРУ под номером 54777. Деятельность AKiZ европейские чиновники связывают с желанием России подорвать поддержку Украины и НАТО среди своих граждан — и в особенности в Германии. В интервью и репортажах, спродюсированными пророссийскими активистами, Германию пытаются показать как «разделенную нацию, погрязшую в хаосе».

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Интервью, выставки и акции протеста немецких активистов активно освещают российские провоенные телеграм-каналы ANNA News и News Front, которые с 2014 года поддерживают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По заявлениям западных чиновников, эти издания — дополнительная связь AKiZ и их аналогов с ГРУ. С 2021 года News Front находится под санкциями США как за возможную связь с российской спецслужбой. Выбор Германии как центра работы пророссийских сил неслучаен: в настоящий момент Германия главный поставщик военной помощи Украине среди стран ЕС.

Митингующие с плакатами AKiZ в Саарбрюккен, 18 ноября 2023 года. Фото: roteliniesaarbruecken / Telegram

Еще одна возможная причина для наращивания работы пророссийских активистов — выборы в Европейский парламент, которые пройдут в странах ЕС с 6 по 9 июня. В Германии на выборы выдвигаются семь политических партий, при этом сразу три из них — «Альтернатива для Германии», «Левая партия» и Союз южношлезвигских избирателей (ССВ) — стремятся к сближению с Россией и выступают против поставок оружия в Украину.

В апреле 2024 года Бельгия начала расследование по факту вмешательства в европейские выборы. По версии следствия, членам Европарламента предлагали деньги за распространение российской пропаганды. С 2015 года в Евросоюзе зафиксировали 17 тысяч случаев прокремлевской дезинформации. Более полутора тысяч инцидентов произошли с начала 2024 года.

Больше всего вбросов осуществляется в отношении политики Украины, на втором месте — пророссийский контент, на третьем — критика западных стран и НАТО. Наиболее распространенный метод дезинформации — использование правдивой информации вкупе с фейковыми детали, выдергивание фактов из контекста и банальная ложь. Самые распространенные темы вбросов: война в Украине, ЛГБТК+, изменения климата, миграция, «элита против народа» и «традиционные ценности».

Один из популярных способов дезинформации у российских властей — клонирование сайтов западных изданий. Пророссийский и антиевропейский контент создают на сайтах, веб-адреса которых слегка изменены. По словам европейских чиновников, всплеск вбросов случился после 24 февраля 2022 года, а сейчас дезинформаторы активизировались в преддверии выборов в Европарламент. Власти ЕС отмечают, что Россия — главный дезинформатор на европейском рынке информации.