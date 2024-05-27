Владелец сети магазинов пообещал миллион отравившимся его продукцией

Несколько жителей Екатеринбурга отравились едой местной сети магазинов готовой еды и продуктов «Жизньмарт». Основатель сети в ответ пообещал пострадавшим компенсации — миллион рублей каждому. Однако уже спустя несколько дней он назвал собственную идею «идиотской» из-за наплыва людей, которые якобы начали облизывать яйца на полках, рассчитывая заразиться кишечной инфекцией и получить деньги. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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В середине мая Роспотребнадзор Свердловской области начал получать обращения от жителей Екатеринбурга, которые жаловались на острую кишечную инфекцию после употребления продукции из магазинов «Жизньмарт». Всего ведомство зафиксировало 18 таких случаев.

«Специалисты Роспотребнадзора в Екатеринбурге проводят эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания. В ходе расследований для установления источника инфекции и факторов ее передачи проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров», — сообщили в Роспотребнадзоре 22 мая и добавили, что возбудители у заболеваний были разные: сальмонеллы, ротавирусы и норовирусы.

Уже на следующий день стало известно, что в пробах готовой продукции «Жизньмарта» и в смывах с инвентаря ее производителей также нашли бактерии кишечной палочки. Сеть обязали провести дезинфекцию помещений и снять с продажи продукцию, которую ели заболевшие люди.

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Как рассказал основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко, вскоре после предписаний Роспотребнадзора с полок магазинов убрали продукцию пяти поставщиков. По большей части это коснулось готовой еды — основного ассортимента сети, — но также с продажи сняли некоторые напитки и другие продукты: например, колбасы и сыры. Зайченко также пообещал отравившимся клиентам денежную компенсацию.

«Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по одному миллиону рублей. Пусть это будет небольшой счастливый билетик для наших покупателей», — сказал он.

Спустя пять дней Зайченко пришлось извиняться за эту идею. В своем телеграм-канале он опубликовал пост со скриншотом переписки с неназванным человеком, вероятно, сотрудником сети. В переписке собеседник Зайченко сообщает, что после обещания выплатить по миллиону рублей отравившимся людям другие покупатели якобы начали специально облизывать яйца, чтобы заразиться кишечной инфекцией и получить деньги.

«Насколько я понимаю, по последней информации Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в “Жизньмарте”. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», — пишет Зайченко.

Он отметил, что не отказывается от своих слов, но выплаты получат только 18 отравившихся, из-за которых в магазинах сети начались проверки.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кого это затронуло, мне очень жаль, что так вышло. Пожалуйста, обратите внимание, что мы собираемся выплатить компенсации тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — подчеркнул Зайченко.

Он также рассказал, что предписанная Роспотребнадзором обработка магазинов сети в Екатеринбурге обойдется компании более чем в 600 тысяч рублей.

Также Зайченко сообщил, что к 24 мая Роспотребнадзор проверил 11 из 19 поставщиков «Жизньмарта». Четыре компании по итогам были закрыты. При этом он пожаловался, что к некоторым поставщикам служба приходила с повторными проверками. Зайченко даже назвал это «акцией устрашения»: «Если “Жизньмарту” надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучать так».

Он утверждает, что за несколько дней до сообщения Роспотребнадзора о массовом отравлении клиентов «Жизньмарта» компания самостоятельно инициировала проверку в независимой лаборатории. Тогда сальмонеллу в пробах не нашли.