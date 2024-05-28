ФСБ заявила об отработке НАТО ядерных ударов по территории России

Военные стран НАТО проводят вблизи российской границы учения по отработке ядерных ударов по территории России. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сообщил он, добавив, что такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.

21 мая Минобороны России сообщило о начале учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе.

Предположительно, они стали первыми подобными учениями со времен распада Советского Союза. На Западе проведение учений расценили как новую угрозу российских властей применить ядерное оружие в ходе войны в Украине.

Ранее нанести ядерные удары по Украине или даже странам НАТО, поддержавшим ее в войне с Россией, призывали многие российские пропагандисты. В свою очередь, Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве 9 мая заявил, что российские «стратегические силы всегда в боевой готовности».

26 мая сюжет об учениях появился в эфире программы «Вести недели» на федеральном телеканале «Россия 1». В нем рассказали, что для их проведения ядерные заряды вывозились со складов, где они хранятся.

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