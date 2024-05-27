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Суд в Турции оправдал обвиняемого в убийстве россиянки мужчину

17:20 • 27.05.2024

Первый уголовный суд Эрзурума в Турции оправдал Мохаммада Низара Арнабеха, которого обвиняли в убийстве своей невесты — россиянки Анастасии Емельяновой. Об этом «Медиазоне» сообщила подруга погибшей Юлия Сафронова.  

О смерти Емельяновой стало известно 25 сентября 2023 года. До этого она в течение нескольких дней не выходила на связь с друзьями и родственникам. По подозрению в убийстве турецкие силовики задержали жениха Емельяновой. 

Турецкие СМИ писали, что между Емельяновой и гражданином Сирии Низаром Арнабехом произошел конфликт, в ходе которого тот ударил ее осколком стекла в ногу. Через несколько часов после ссоры мужчина постучался к соседям и сообщил им, что Емельянова ранена. Соседи вызвали скорую и полицию. Медики зафиксировали, что девушка умерла от потери крови. 

На допросе Мохаммад рассказал, что Емельянова порезалась о разбившийся в ходе ссоры стеклянный столик. Затем он признался, что намеренно взял осколок стекла и ранил девушку. Как отмечает «Медиазона», после этого мужчина снова сменил показания и сказал следствию, что его в тот вечер вообще не было дома. 

Издание Hurriyet писало, что Емельянова познакомилась с Низаром Архабехом в соцсетях примерно за восемь месяцев до своей гибели. Мужчина работал бариста в кафе. 

Анастасия Емельянова была одной из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют». В описании канала говорится, что там публиковались видео «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире». По словам подруги погибшей Анастасии Полозковой, Емельянова «боролась с домашним насилием и помогала множеству людей». Также Емельянова выступала против войны в Украине. В последнее время она жила в турецком Эрзуруме.

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