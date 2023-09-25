Фемактвистка Анастасия Емельянова скончалась от потери крови после того, как во время ссоры жених ранил ее осколком стекла в ногу. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Журналисты отмечают, что конфликт между Емельяновой и ее женихом — гражданином Сирии — Низаром А. произошел около 23:00 20 сентября в четырехэтажном доме в Эрзуруме. Через несколько часов после ссоры мужчина постучался к соседям и попросил у них помощи, сообщив, что Емельянова ранена. Соседи вызвали полицию и скорую. Медики зафиксировали, что девушка умерла от потери крови.

Полиция задержала Низара А. По данным Hurriyet, сначала мужчина на допросе рассказал, что Емельянова порезалась о разбившийся в ходе ссоры стеклянный столик. Затем он признался, что взял осколок стекла и намеренно ранил Емельянову в ногу. Сейчас он находится под арестом.

Hurriyet пишет, что Емельянова познакомилась с Низаром А. в соцсетях около восьми месяцев назад. По информации издания, мужчина работал бариста в кафе. Издание отмечает, что они собирались пожениться.

Ранее подруга погибшей Анастасия Полозкова рассказала, что Емельянова не выходила на связь с 20 сентября. «Мы искали ее последние два дня. И вот нашли. <…> Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Сегодня боевые подруги добились от них информации. Теперь дело за консулом, ритуальной службой и проч. Адвоката для мамы Насти в Турции бесплатно предоставили прекрасные турецкие феминистки, которые помогают женщинам в ситуации насилия», — написала Полозкова.

Анастасия Емельянова была одной из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют». Как следует из описания канала, там публиковались видео «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире». «Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей»,— написала Полозкова о погибшей. Также Емельянова выступала против российского вторжения в Украину. В последнее время она жила в турецком Эрзуруме.

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