СМИ: Пятого по счету сотрудника Минобороны задержали за взятку

Задержан начальник департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Об этом сообщил провоенный телеграм-канал «Два майора». Затем информацию подтвердили источники РБК, «Интерфакса», «Известий» и RT. Через несколько часов в Следственном комитете сообщили об аресте Вертелецкого.

В телеграмме-канале ведомства говорится, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 285 УК).

По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 70 миллионов рублей, говорится в сообщении. Суд отправил Вертелецкого под стражу, добавили в СК.

Ранее РБК сообщал, что Вертелецкого задержали еще 21 мая по делу о мошенничестве. «Известия» писали, что чиновнику вменяют получение взятки в виде дома и автомобиля. Телеграм-канал Shot утверждал, что Вертелецкий отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, а взамен получил машину и дом, которые оформил на родственников.

Вертелецкий стал пятым по счету сотрудником Минобороны за последний месяц, который подвергся преследованию.

Ранее 23 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал замглавы Генштаба Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). В Следственном комитете уточнили, что речь идет о взятке в 36 миллионов рублей.

14 мая силовики задержали начальника Главного управления кадров Минобороны генерала-лейтенанта Юрий Кузнецова. В тот же день его арестовали. Поводом для преследования Кузнецова тоже стало получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 190 УК). В СК сообщили, что в ходе обыска в его доме нашли более 100 миллионов рублей наличными и «предметы роскоши».

21 мая по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Ему предъявили обвинение в незаконной продаже 2000 тонн металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей, которые предназначались для строительства линии обороны на войне в Украине, писал телеграм-канал Mash.

23 апреля был задержан и впоследствии арестован богатейший российский силовик, замминистра обороны Тимур Иванов. Ему вменили получение взятки в один миллиард 125 миллионов рублей. Через несколько недель после ареста Иванова Владимир Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и предложил назначить вместо него бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал преследования российских военных чиновников результатом «последовательной» работы по борьбе с коррупцией.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов. Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет. [Борьба с коррупцией] продолжается во всех ведомствах», — сказал он.

Обновлено в 18:38. Добавлена информация об аресте Вертелецкого и версии Следственного комитета.

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