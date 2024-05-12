Путин уволил Шойгу с поста министра обороны 

Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу. Помимо этого, «в связи с переходом на другую работу» Путин освободил от должности секретаря Совбеза Николая Патрушева. Его место займет Шойгу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил решение о назначении на пост главы Минобороны гражданского чиновника «необходимостью внедрения инноваций».

«Это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства. Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», — отметил он.

При этом Песков добавил, что назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит «системы координат в военной составляющей ведомства», поскольку она «всегда была прерогативой начальника Генерального штаба», который «продолжит свою деятельность».

Кроме того, Путин предложил назначить на должность главы Счетной палаты Бориса Ковальчука — сына ближайшего друга Путина Юрия Ковальчука. Сергея Лаврова — оставить на посту главы МИД. Александра Бортникова — на посту главы ФСБ.

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