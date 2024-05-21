Отец сбежавшей из дома чеченки пообещал продолжить ее поиски

Отец сбежавшей Лии Заурбековой дал интервью агентству «Регнум», в котором прокомментировал побег дочери из России и назвал «враньем» ее жалобы на домашнее насилие.

Беслан Заурбеков назвал «бездоказательной выдумкой общественников» сообщения об избиениях его дочери. Он считает, что раз доказательства не были зафиксированы на видео, то «и разговаривать не о чем».

Заурбеков также считает, что его дочь сбежала из дома из-за молодого человека. Ранее такую версию высказал основатель признанного в России экстремистским «Мужского государства» Владислав Поздняков.

Отец девушки утверждает, что ее пытались удержать дома разными способами: «Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан».

Как утверждает «Регнум», Заурбеков также заявил, что его дочери нельзя влюбляться ни в кого, кроме чеченцев. Мужчина рассказал, что якобы знаком с молодым человеком дочери, имя которого он не называет. По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать принятие молодым человеком ислама.

В противном случае, как заявил Заурбеков, его дочь ждет наказание. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — утверждает Заурбеков.

19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая. Через три дня девушка заметила во дворе дома, где она пряталась, своего отца и вызвала полицию. Ее увезли в отдел, который окружили родственники Заурбековой. Они подали девушку в розыск как несовершеннолетнюю и требовали ее выдать.

17 мая Лие удалось уехать с помощью правозащитников. Вскоре стало известно, что полицейские отвлекли родственников девушки и тем самым помогли ей покинуть Россию. Тогда депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что поможет вернуть Лию в семью.

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