Московские полицейские неожиданно помогли чеченской девушке сбежать от родственников 

Столичные силовики помогли 19-летней Лие Заурбековой сбежать от родственников из Чечни. Они отвлекали членов ее семьи, которые требовали выдать им девушку, чтобы Заурбекова смогла выйти из отделения полиции и уехать в аэропорт. Об этом изданию «Можем объяснить» рассказала руководительница правозащитного проекта «Марем» Светлана Анохина.

«По словам Лии, полицейские не воспринимали ее всерьез, хихикали над ней и отвечали, что у вас в Чечне такие обычаи. Но потом они помогли ей выйти вместе с адвокатом», — сообщила она.

Анохина отметила, что позиция полицейских относительно дела Заурбековой изменилась благодаря адвокатам и широкой огласке.

«Уверена, что если бы она была одна, то ее бы взяли измором, вынудили выйти. Вытолкать ее не могли, но они бы просто не реагировали на нее, она же не могла там сидеть вечно. У нас очень много таких кейсов, где полицейские вели себя именно так, если девушка попадала в отдел без журналистов, адвокатов или правозащитников», — рассказала она.

Анохина отказалась сообщить где сейчас находится Заурбекова, но подчеркнула, что держит с ней связь. По ее словам, девушка боится, что родственники найдут ее даже в другой стране. «Они все вздрагивают, когда слышат родную речь. Это тяжелая травма», — пояснила правозащитница.

Лия Заурбекова сбежала от насилия в семье 13 мая, а спустя три дня заметила на улице в Москве своего отца и обратилась в полицию. Силовики увезли ее в отдел, возле которого Заурбекову уже ждали десять чеченских мужчин. Утром 17 мая стало известно, что девушка смогла уехать из России.

Позже Заурбекова записала видео, в котором сообщила, что находится в безопасности. «Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов. Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и вернут обратно», — сказала девушка и попросила не настраивать против нее чеченские власти.

В ночь на 17 мая депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, что дело Заурбековой находится по его личным контролем. Он считает, что девушку «ввели в заблуждение».

Обновлено в 16:55, добавлен комментарий Заурбековой.

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