СПЧ: сбежавшая из дома чеченка уехала из России

Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов утверждает со ссылкой на неназванные источники, что чеченка Лия Заурбекова покинула Россию.

При этом Ионов отметил, что подтверждений этой информации от самой Заурбековой пока не было. В своем телеграм-канале он написал: «В данной истории важно понимать, что это конфликт внутри семьи и право на личную жизнь защищено Конституцией, равно как и право на свободу действий».

Ионов добавил, что речь об угрозе жизни Заурбековой не идет. «Это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов», — пишет Ионов.

Член СПЧ также утверждает, что в России существуют проблемы с правами человека, но, по его словам, их «не стоит преувеличивать и выпячивать отдельные кейсы». Ионов считает, что на данный момент нет «подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии».

Вечером 16 мая правозащитный центр «Марем» сообщил, что Заурбекова покинула отделение полиции вместе со своим адвокатом. По данным проекта, девушка направилась в безопасное место.

При этом депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что ситуация находится под его личным контролем и что Заурбекова вскоре вернется в семью. Его слова в своем телеграм-канале приводит министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. «Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — пишет Дудаев.

Лия Заурбекова ушла из дома 13 мая. Она рассказала, что родственники оказывали на нее психологическое и физическое давление. Через три дня девушка увидела во дворе дома, где находилась после ухода из семьи, своего отца и вызвала полицию. Приехавшие силовики увезли ее в отделение, которое окружили родственники Заурбековой. По данным «Марем», родственники подали девушку в розыск как несовершеннолетнюю, хотя ей уже исполнилось 19 лет.

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