Потерявшего ногу участника войны в Украине избили из-за стука его протеза

Во Владивостоке избили участника войны в Украине, подрабатывающего на стройке. Он попал в больницу с переломом руки, сообщают «Вести Приморье». Имя мужчины издание не называет.

Пострадавший рассказал в соцсетях, что на войне в Украине он был ранен и в результате потерял правую ногу, а в правую руку ему вставили титановую пластину. В ноябре 2023 года мужчину выписали из госпиталя и он вернулся домой. Пока он был на фронте, у него умерла жена. Теперь он один воспитывает дочь.

Мужчина сообщил, что его пенсия составляет 14 тысяч рублей. Этого не хватало на жизнь, поэтому он устроился на подработку на стройку. По словам экс-участника войны, когда он ходил по квартире во время ремонта, его протез стучал об пол, что не понравилось соседу снизу. Тот постучал в дверь, экс-военный открыл ему, а затем мужчина ударил его бруском в голову.

«Я упал и сосед начал меня забивать по всему телу палкой, вся голова в шишках. Я закрывал голову руками. И естественно [он] сломал мне правую руку вместе с пластинами. Потом я потерял сознание. Когда пришел в себя, вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, так как сам не мог даже встать», — рассказал пострадавший.

В больнице ему диагностировали перелом локтевой кости, в которую вставлена пластина. Как отмечают «Вести Приморье», ему предстоит операция по пересадке кости. По информации издания, пострадавший написал заявление о нападении в полицию.

«Вести Приморье» опубликовали документы, из которых следует, что мужчина участвовал в войне в составе ЧВК Вагнера и воевал в аннексированных Донецкой и Луганской республиках. За это он был награжден государственными наградами и получил благодарность от пророссийского руководства ЛНР.

В прошлом году в Забайкалье избили инвалида войны Михаила Таскина, который потерял на фронте ногу. Изначально сообщалось, что он пытался избежать конфликта и стал жертвой нападения. На избивших его мужчин завели уголовное дело в том числе по статье о «дискредитации» армии. Впоследствии выяснилось, что Таскин сам спровоцировал драку.

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