В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края избили участника войны в Украине, который во время боевых действий потерял ногу. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов, а также издание «Московский комсомолец в Чите» и местные паблики. В МВД отчитались о возбуждении уголовного дела.

Драка произошла в ночь на 6 августа. По данным паблика «Забайкалье Чита», бывшие военные Михаил Таскин и Сергей Елгин отдыхали в местном кафе. Они оба участвовали в войне в Украине, один из них воевал в составе ЧВК Вагнера. В заведении у них возник конфликт с другой компанией местных жителей.

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, инвалиды войны «постарались избежать конфликта и покинули кафе», однако другая компания догнала их на улице. Как сообщает «Московский комсомолец», бывшие военные поехали в родное село на машине, однако по дороге она заглохла, после чего они снова встретились с посетителями кафе, с которыми у них ранее возник конфликт.

В итоге у одного из инвалидов войны (у кого именно — не сообщается) сорвали награды и сломали телефон, пишет «МК». «Два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников (среди них две девушки) происшествия весело их подбадривали. Злоумышленники называли участников СВО "убийцами" и всячески глумились над инвалидами», — пишет «Забайкалье Чита». Также во время драки была повреждена машина одного из военных.

В МВД отчитались о возбуждении уголовного дела из-за повреждения автомобиля (часть 1 статьи 167 УК). Кроме того, в полиции сообщили, что «установили всех участников конфликта». Где они сейчас находятся, не сообщается.

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