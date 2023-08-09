Нападение на инвалида войны в Забайкальском крае 6 августа не было связано с его участием в войне в Украине, пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на юриста Александра Жданова и другого неназванного источника, близкого к МВД. По их информации, драку спровоцировал сам бывший военный, который ранее был судим за покушение на массовое убийство. Участвует ли Жданов в уголовном процессе, начатом после драки, издание не уточняет.

Юрист рассказал, что пострадавший Михаил Таскин в 2019 году был осужден за попытку расстрелять около десятка людей. Будучи пьяным, он сделал несколько выстрелов по толпе, но ни в кого не попал. Таскина признали виновным в покушении на умышленное убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом (пункты «а», «е» части 2 статьи 105 УК) и приговорили к девяти годам колонии.

Когда началась война в Украине, Таскин завербовался в ЧВК Вагнера. На фронте он был ранен, потерял ногу и в августе 2023 года вернулся в село Нерчинский Завод. Отдыхая с другом в кафе, Таскин столкнулся с мужчиной по фамилии Александров — одним из тех, кого пытался застрелить в 2019 году, рассказал юрист Жданов.

Жданов утверждает, что Таскин сам подошел к компании Александрова со словами, что он «реабилитирован» и сейчас «их всех нагнет». Конкретно Александрову он сказал, что «нагнет его раком». После этого началась драка. Приятеля Таскина, с которым тот отдыхал в кафе, нападавшие не трогали, говорит юрист.

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«Я не отрицаю, что компания, побившая Таскина, совершила правонарушение, но это нанесение травм легкой степени, а не уголовное дело, которое на него навесили власти сейчас — призывы к воспрепятствованию вооруженных сил РФ. Какие политические призывы, если это чисто бытовой конфликт? Политику и войну сюда ввязывают только для того, чтобы обелить убийцу и попиарить власти. Губернатор организовал два бесполезных вылета санавиации для человека, у которого максимум царапины», — сказал Жданов.

В деле о нападении на инвалида войны трое подозреваемых. Двоих из них — Сергея Пискарева и Владислава Александрова — отправили в СИЗО на два месяца. Им вменили «дискредитацию» армии, причинение легкого вреда здоровью и порчу имущества. Третий подозреваемый находится в розыске.

Изначально сообщалось, что у Михаила Таскина и его приятеля Сергея Елгина произошел конфликт с другой компанией местных жителей, после чего началась драка. Как писал паблик «Забайкалье Чита», нападавшие называли бывших военных убийцами и «всячески глумились над инвалидами».

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