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Генетика и канцерогены

Что вызывает рак, где им болеют чаще и почему. Проверьте свои знания в тесте «Холода»

19.05.2024

Ежегодно в мире регистрируют 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний, а 10 миллионов людей с этим диагнозом умирают. Несмотря на развитие медицины, вероятно, к 2050 году количество новых случаев рака достигнет 35 миллионов в год. На это влияет ухудшение экологии, продуктов и образа жизни. Список веществ, которые могут провоцировать рак, все время растет — сейчас их 128. Они встречаются повсюду: от средств личной гигиены до продуктов питания. Проверьте, насколько вы осведомлены об онкологических заболеваниях, в новом тесте «Холода». 

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Какое онкологическое заболевание встречается чаще всего?
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Автор
Диана Исаак
Фото
Science History Images / Alamy / Vida Press; Zoonar GmbH / Alamy / Vida Press
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