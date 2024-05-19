Генетика и канцерогены

Ежегодно в мире регистрируют 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний, а 10 миллионов людей с этим диагнозом умирают. Несмотря на развитие медицины, вероятно, к 2050 году количество новых случаев рака достигнет 35 миллионов в год. На это влияет ухудшение экологии, продуктов и образа жизни. Список веществ, которые могут провоцировать рак, все время растет — сейчас их 128. Они встречаются повсюду: от средств личной гигиены до продуктов питания. Проверьте, насколько вы осведомлены об онкологических заболеваниях, в новом тесте «Холода».

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